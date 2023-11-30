52-летняя звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти сообщила, что рак поразил ее кости. Об этом информирует The Voice со ссылкой на зарубежное издание People.

Актриса уже много лет борется с раком молочной железы 4 стадии. Как выяснилось, болезнь артистки прогрессирует, и опухоль распространилась на кости. Прогнозы медиков и результаты анализов совсем не утешительные. Несмотря на это, знаменитость сохраняет надежду на исцеление.

«Я не хочу умирать! Я еще не закончила жить, любить и творить. Я еще не закончила с надеждой изменить ситуацию к лучшему», — поделилась откровением Доэрти.

Напомним, что у актрисы выявили рак молочной железы в 2015 году. За годы лечения она перенесла облучение и мастэктомию. Звезда «Зачарованных» призналась, что после выявления недуга она стала по-другому смотреть на мир и ценить моменты, которые раньше воспринимала как должное.

«Я верю, что мое величайшее воспоминание еще впереди. Я молюсь. Я просыпаюсь и ложусь спать, молясь о вещах, которые важны для меня», — высказалась актриса.

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