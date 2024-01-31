Актриса Софи Тернер подтвердила новый роман после разрыва с Джо Джонасом. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В сентябре 2023 года стало известно о том, что супруги Софи и Джо со скандалом расстались. Тогда Джонас подал на развод, обвинив актрису в праздном образе жизни. Как выяснилось, звезда «Игры престолов» недолго была одинока. Спустя несколько месяцев у нее появился новый возлюбленный. Речь идет про аристократа Джона Дикинсона Пирсона.

В соцсети Софи выложила снимок с аристократом, подтвердив слухи об их романе. Пара отправилась на горнолыжный курорт. На фото возлюбленные позируют на вершине горы.

Напомним, что сообщения об их романе появились в ноябре 2023 года. В январе 2024 года журналисты заподозрили Джонаса в отношениях с моделью Сторми Хенли.

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