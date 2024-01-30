У Аврил Лавин появился новый возлюбленный

Певицу Аврил Лавин засняли с новым возлюбленным. Об этом пишет газета Daily Mail и публикует фото пары.

По данным издания, певица была замечена на свидании с кантри-певцом Нейтом Смитом 29 января в Западном Голливуде. Пара отправилась на ужин в ресторан Catch Steak.

Для создания образа Аврил Лавин выбрала черные вещи. Она была одета в объемную футболку, бархатные брюки-клеш, обувь на платформе и сумку среднего размера. Спутник певицы появился на публике в кожаной куртке, футболке, джинсах, кепке и туфлях на маленьких каблуках.

Напомним, в марте прошлого года Аврил Лавин стала встречаться с рэпером Tyga. В конце июня знаменитости расстались после четырех месяцев отношений. Как утверждали источники, артисты остались друзьями.

Позже Аврил Лавин и Tyga посетили на диджейский сет Marshmelo в клубе Encore Beach Club. В июле их заметили танцующими вместе. В середине октября певица и рэпер окончательно разошлись. По мнению журналистов, причиной расставания знаменитостей стали несовпадающие графики.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке арестовали преследователя певицы Тейлор Свифт.