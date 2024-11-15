Актриса Софи Тернер готовится к роли Лары Крофт, которую раньше играла Джоли

Британская актриса Софи Тернер готовится к роли Лары Крофт в новой экранизации. Расхитительницу гробниц ранее исполняли на экране Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Подробности сообщает издание Deadline.

По информации источника, звезда «Игры престолов» намерена получить роль и у нее есть на это все шансы. Софи является одной из главных претенденток на это место. Сейчас она ведет переговоры. Но дата начала съемок пока не назначена.

Весной 2024 года глава Amazon MGM Дженнифер Салке объявила, что проект станет «эпическим путешествием по всему миру». В качестве сценариста и продюсера назначили Фиби Уоллер-Бридж («Беги», «Убивая Еву», «Темные начала»).

«Лара Крофт много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, чтобы отправиться в это приключение. Летучие мыши и все такое», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что актриса Тильда Суинтон заговорила о завершении карьеры. Она намекнула, что новый фильм станет последним.

Также стало известно о том, что актриса Памела Андерсон имеет все шансы получить номинацию на «Оскар». Она вызвала восхищение у экспертов, посмотревших фильм «Последняя танцовщица».