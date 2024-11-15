«Хороший фильм для завершения карьеры»: Тильда Суинтон хочет уйти из кино

Актриса Тильда Суинтон намекнула, что хочет уйти из кино. 64-летняя звезда призналась, что фильм «Комната по соседству» может стать последним в ее карьере. Она дала интервью журналу Elle.

Знаменитость сыграла в проекте вместе с Джулианной Мур. Женщина рассказала, что у нее всегда были предположения – именно этот фильм станет последним. Она думала так о каждой картине, но в этот раз – больше всего.

«Я не хотела ничего сглазить, потому что мне было так весело от начала до конца. Я всегда думала: «Что ж, это хороший фильм для завершения карьеры». Давай просто остановимся. И я чувствую это сегодня», – призналась Тильда.

Но СМИ отмечают, что фанаты актрисы пока могут так не волноваться, так как у нее запланировано еще много работ.

Суинтон значится в актерском составе фильма «Баллада о маленьком игроке», где сыграет вместе с Колином Фарреллом.

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