Достойна «Оскара»: Памела Андерсон сыграла танцовщицу на пенсии в новом фильме

Актриса Памела Андерсон в перьях и с макияжем предстала в трейлере фильма «Последняя танцовщица». Эту роль 57-летней звезды уже назвали лучшей в ее карьере, а саму ленту – потенциальным претендентом на премию «Оскар». Об этом сообщает портал Daily Mail.

Сюжет фильма повествует о танцовщице Шелли, которую играет Андерсон. Женщина 30 лет была популярна в Лас-Вегасе со своим шоу, но внезапно проект закрыли. Она остается без работы и переживает это тяжелое время.

Премьера фильма «Последняя танцовщица» состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто. Критики оценили актрису в трейлере и выразили мнение, что эта работа ей удалась. Андерсон пророчат номинацию «Лучшая актриса» на премии «Оскар».

Сама Памела в трейлере выглядела на кадрах не так, как в жизни. Напомним, что много лет назад она отказалась от макияжа и выходила без него даже на светские мероприятия. Блондинка заявляла, что любит себя в естественном виде, за что часто была раскритикована.

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