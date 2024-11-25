Актриса Сара Джессика Паркер вышла в свет с мужем в Италии после ограбления дома. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Италии прошел Туринский кинофестиваль, который посетили Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик. Для выхода в свет актриса выбрала серый пиджак и юбку в тон. На следующий день Паркер надела белую шелковую блузку и длинную черную юбку. Ее супруг отдал предпочтение классическим костюмам синего и черного цветов.

Примечательно, что супруги появились на мероприятии через несколько недель после ограбления дома в Вест-Виллидж. В прошлом месяце актриса сообщила, что у них украли декор к Хэллоуину.

«Позор ворам тыкв», — писала знаменитость.

Ранее актриса Сара Джессика Паркер разозлила фанатов, снявшись с сумкой за 12 тысяч евро. Подробности читайте в этой новости.

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