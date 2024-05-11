Актриса Сара Джессика Паркер разозлила фанатов, снявшись с сумкой за € 12 тысяч. Об этом сообщает Super.ru.

Актриса Сара Джессика Паркер приняла участие в съемках нового сезона сериала «И просто так», который является продолжением «Секса в большом городе».

Фанаты сериала посчитали неуместным наряд актрисы, назвав попытки омолодиться странными: «Нет ничего, что старит женщину сильнее, чем попытки одеваться и вести себя как двадцать с лишним лет назад», «Никто не хочет видеть 59-летнюю плохо состарившуюся Кэрри в пачке».

Внимательные поклонники обратили внимание не сумку Паркер — Gucci Jackie, украшенную 900 стразами и светло-золотой фурнитурой. Ее стоимость составляет € 12 тысяч.

Отметим, что премьера третьего сезона сериала намечена на 2025 год.

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