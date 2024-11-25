Жена Роберта Паттинсона впервые показала лицо дочери: вот, как выглядит малышка

Жена актера Роберта Паттинсона впервые показала лицо дочери. Сьюки Уотерхаус вышла с малышкой на прогулку и не стала прятаться от папарацци. Об этом сообщает Daily Mail.

О рождении первенца у пары поклонники узнали случайно, так как никаких объявлений звезды не делали. Сьюки просто случайно подловили фотографы, когда она шла с коляской и новорожденной по улице. И даже после того, как тайну раскрыли, знаменитости комментарии давать отказались.

На протяжении восьми месяцев Паттинсон с женой пытались прятать малышку от папарацци, надевали на нее шапки, панамки и очки. Однако недавно Уотерхаус решила показаться на публике, не скрывая лицо ребенка. Фото довольно быстро разлетелись по СМИ и Telegram-каналам.