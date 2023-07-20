Иглоукалывание и красный свет: 50-летняя Гвинет Пэлтроу поделилась своими секретами красоты

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что сохранять молодость и привлекательность ей помогают иглоукалывание и массаж лица. Об этом сообщает British Vogue.

50-летняя знаменитость призналась, что частенько прибегает к массажу лица и лечению красным светом при появлении воспалений. Кроме того, особое внимание Гвинет уделяет ежедневным прогулкам и спорту.

«Я не хочу стирать время из прожитой жизни, и мне мне нужно избавляться от морщин. Но я думаю, что попытаться сохранить прежний вид и сияние кожи – это здорово», – цитирует актрису источник.

Пэлтроу добавила, что любит ходить в сауну и бассейн с холодной водой, а также делать иглоукалывание. К тому же американская звезда не забывает увлажнять кожу.

Однако Гвинет Пэлтроу заявила, что избегает декоративную косметику. Единственное, чем она пользуется, – это масло для лица, беск для губ натурального оттенка и тушь.

Ранее мы писали, что супермодель Джиджи Хадид арестовали на Кайманских островах за хранение марихуаны. Но девушка смогла откупиться, заплатив одну тысячу долларов.