Актриса Милла Йовович рассказала, как 17-летняя дочь отметила день рождения. Знаменитость поделилась домашними кадрами в соцсети.

В начале ноября старшая дочь Миллы Эвер отметила 17-летие. В честь этого события актриса устроила праздник, который прошел в кругу семьи. Муж знаменитости и ее младшие дочери украсили дом розовыми шарами и надели праздничные колпаки.

«Счастливого 17-летия, моя королева! Я помню, как смотрела на тебя новорожденную, мою первую малышку, и думала, каким же подростком ты станешь. Я даже не могла представить, как это крошечное кричащее существо превратится в такого рационального человека. Я знала, что ты будешь классной, но я не могла и представить, какой интеллигентной, умной, талантливой и сильной молодой девушкой ты станешь!» — трогательно обратилась актриса к наследнице.

Также знаменитость опубликовала архивный кадр с новорожденной дочкой. На снимке она запечатлена с отцом ребенка без макияжа и в домашней одежде.

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