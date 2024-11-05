Раскрыта причина ухудшения самочувствия неизлечимо больной Селин Дион

Самочувствие неизлечимо больной канадской певицы Селин Дион ухудшилось. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

В июле артистка, страдающая от неизлечимого синдрома скованности мышц, появилась на сцене на Олимпиаде в Париже. Это выступление стало первым для Дион за последние годы. Через некоторое время пользователи выяснили, что исполнительница пела под фонограмму, и обрушились на нее с критикой.

Информатор рассказал, что певица тяжело воспринимает критику, вследствие чего ее состояние ухудшилось.

«Это, очевидно, настоящий пинок под дых, который кажется совершенно излишним. Причинять Селин горе из-за ее пения — это так жестоко. Добавлять ей какой-либо стресс после того, что она пережила, — это бессовестно. Она вложила в это выступление всю душу и сердце. <…> Все знают, что она была больна, и факт в том, что большинство артистов используют фонограммы во время своих живых выступлений», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что сама артистка до сих пор не подтвердила, действительно ли она использовала фонограмму. При этом возвращение звезды на сцену сейчас находится под вопросом, поскольку из-за массового хейта она стала чувствовать себя менее уверенно, чем прежде.

Ранее мы писали, что Адель разрыдалась, когда увидела неизлечимо больную Селин Дион на своем концерте.