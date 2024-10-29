Милла Йовович поделилась фото с матерью-актрисой в вечернем платье

«Поздравляю с днем рождения одну из лучших женщин и матерей в мире. Ты сделала все, что было в силах, чтобы хорошо меня воспитать и научить всему, что знаешь сама, и тому, как ориентироваться в мире. Ты всегда была и остаешься источником силы в нашей семье. Мы все тебя очень любим и празднуем это каждый день! Я люблю тебя, мамочка», — написала Йовович.

Напомним, Галина Логинова в 1975 году родила дочь от врача Богдана Йововича. В 1980 году пара решила эмигрировать в США из Киева. Милле тогда было пять лет. Спустя несколько месяцев после переезда родители будущей звезды расстались, а потом развелись. Йовович рассказывала, что отец не забывал про нее, однако они почти не проводили времени вместе.

Артистка растит детей вместе с супругом режиссером Полом Андерсеном. Знакомство пары состоялось на съемках киноленты «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают трех наследниц: 16-летнюю Эвер, 9-летнюю Дэшилл и 4-летнюю Ошин.

Ранее актер Джонни Депп высказался о скандальном разводе с Эмбер Херд.