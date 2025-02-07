Актриса Меган Маркл разочаровалась в браке с принцем Гарри сразу после свадьбы. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на зарубежное издание.

В Сети уже долгое время обсуждают, что Меган и принц Гарри находятся на грани развода. Одной из главных причин стал финансовый вопрос: супруга Маркл не устраивают ее большие траты. Однако, как выяснилось, у актрисы также есть претензии к мужу. По информации источника, соглашаясь на брак, Меган рассчитывала на богатую жизнь, но принц не оправдал ее ожиданий.

«Меган ожидала, что станет миллиардершей, а стала миллионершей», — сообщил инсайдер.

Также Маркл была не готова жить по строгим правилам и сложным протоколам. Все это негативно повлияло на отношения с мужем.

Ранее инсайдер заявил, что у Меган Маркл во дворце было прозвище «Герцогиня Трудная». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что королевская семья отвернулась от Меган Маркл после слухов об интрижке с Уильямом.