«Объятия и поцелуи»: Меган Маркл спровоцировала слухи об интрижке с принцем Уильямом

Отношения между Меган Маркл и принцессой Уэльской Кейт Миддлтон испортились после появления слухов о том, что у герцогини Сассекской случилась интрижка с принцем Уильямом.

Как пишет The Hindustan Times, во время проживания во дворце Меган якобы проявляла излишнюю тактильность при общении с наследником королевского престола. Так, например, при любой встрече с Уильямом Маркл обнимала его и целовала.

«Объятия и поцелуи в щеку подогрели среди персонала слухи о том, что Меган флиртует с Уильямом, чего, очевидно, не было, но напряженная атмосфера, вызванная всеми этими нежными прикосновениями, углубила разлад между братьями», - сказал источник издания.

Он подчеркнул, что на самом деле сдержанный характер Уильяма просто сбивал с толку более непосредственную Меган.

При этом Карл III и Кейт Миддлтон были недовольны поведением жены принца Гарри. Однако Меган не воспринимала всерьез появившиеся во дворце слухи и лишь смеялась над ними. Кроме того, герцогиня Сассекская неоднократно шутила над серьезностью членов королевской семьи и говорила Гарри, что у него с Уильямом разные родители.

Ранее сообщалось, что сотрудники дворца придумали для Меган Маркл прозвище «Герцогиня Трудная». Бывшая актриса долгое время не могла понять, почему члены королевской семьи общаются друг с другом формально.