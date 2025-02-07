Раскрыто, какое прозвище было у Меган Маркл во дворце

Раскрыто, какое прозвище было у герцогини Сассекской Меган Маркл во дворце. Об этом пишет издание The London Times со ссылкой на источник.

Как оказалось, поведение бывшей актрисы осуждали не только ближайшие родственники принца Гарри, но и сотрудники дворца. Так, персонал придумал ей прозвище «Герцогиня Трудная».

Королевский эксперт Том Кинн со ссылкой на информатора раскрыл, что Маркл не могла понять, почему члены королевской семьи общаются друг с другом формально. В частности, жена принца Гарри не понимала, почему король Карл III серьезно относится к своей матери Елизавете II.

«Ей было трудно, поскольку это так и есть. Она пыталась прочувствовать тонкости средневековой системы», — поделился источник.

Уточняется, что Маркл получила свое прозвище и потому, что она не всегда была вежлива. Днем она могла быть любезна, а вечером — устраивать скандалы из-за того, что кто-то не исполнил ее желание в ту же секунду.

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сассекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее Меган Маркл появилась на тайной вечеринке без принца Гарри.