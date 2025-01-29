Актриса Меган Фокс хочет потребовать единоличной опеки над будущим ребенком. Об этом сообщает зарубежное издание In Touch.

По информации источника, актриса больше не доверяет экс-возлюбленному Колсону Бэйкеру, из-за этого она хочет потребовать единоличной опеки над их общим ребенком. Фокс разрешит отцу общаться с будущим наследником, но только в присутствии специально назначенного судом лица.

Инсайдер утверждает, что у актрисы есть все шансы добиться желаемого из-за проблем с алкоголем музыканта.

О расставании пары стало известно в конце 2024 года. Ни Фокс, ни Бейкер не называли причину произошедшего. В свое время Меган утверждала, что музыкант — ее родственная душа.

Ранее бывший муж Меган Фокс отреагировал на расставание актрисы с молодым женихом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Колсон Бэйкер отреагировал на решение Меган Фокс прекратить общение.