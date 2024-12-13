Бывший муж Меган Фокс отреагировал на расставание актрисы с молодым женихом

Бывший муж актрисы Меган Фокс Брайан Остин Грин поделился мнением о ее бойфренде Machine Gun Kelly, которого она уличила в общении с другими женщинами. Об этом сообщает TMZ.

Несколько дней назад стало известно, что 38-летняя актриса разошлась с 34-летним рэпером из-за того, что уличила его в переписках с другими женщинами. Примечательно, что пара рассталась всего через пару недель после того, как влюбленные объявили о том, что ждут своего первого общего ребенка.

Репортеры застали бывшего супруга актрисы Брайана Остина Грина рядом с торговым центром в Калабасе штата Калифорния. Они поинтересовались, что думает артист о разрыве Фокс с женихом. В ответ Брайан издал долгий театральный вздох и заявил, что избранник бывшей жены ведет себя как незрелый человек.

«Сколько ему лет? Ему за 30, не так ли? Я не знаю, но в 30-то лет пора повзрослеть», — поделился артист.

Позднее Грин признался, что разрыв бывшей жены с Machine Gun Kelly является печальным событием как для Меган, так и для их общих детей, которые с трепетом отнеслись к переменам в личной жизни матери. При этом актер добавил, что надеется на лучший исход для сыновей и экс-супруги.

Ранее сообщалось, что беременная Меган Фокс прибрела особняк после разрыва с Machine Gun Kelly.