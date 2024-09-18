35-летняя актриса Лили Коллинз вышла в свет в «крокодиловой» юбке от бренда Nina Ricci. В Сети появились новые снимки знаменитости.

Актриса была замечена около одной из телестудий в Нью-Йорке. Для выхода в свет Лили выбрала комплект из кожи крокодила винного цвета из новой коллекции бренда Nina Ricci. Она надела короткий топ с длинными рукавами и глубоким вырезом и юбку, подчеркнувшую фигуру. Лили дополнила образ короткой стрижкой и помадой в тон наряда.

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