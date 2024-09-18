Певица Селена Гомес назвала необычные способы борьбы с тревожностью

Певица Селена Гомес рассказала, как привыкла бороться с тревожным состоянием. По ее словам, эффективнее всего помогают холодный душ и повышение температуры в комнатах. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.

Исполнительница не понаслышке знает, что такое стресс. Популярность к ней пришла в юные годы, а в 2018 году она попала в клинику с нервным срывом. Позже ей диагностировали биполярное расстройство. И за эти годы она научилась справляться без медикаментов, когда появляется тревога.

Селена отметила, что окунается в холодную воду, а также включает обогрев в помещениях, когда не может держать себя в руках. По ее словам, изменение температуры для нее действует как «заземление».

Напомним, что недавно Селена Гомес сделала неожиданное признание. Она рассказала, что на самом деле не может иметь детей. Это связано с многочисленными проблемами со здоровьем у артистки.

Ранее стало известно, что Селена Гомес стала долларовой миллиардершей.