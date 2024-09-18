Актер Колин Фаррелл впервые за долгое время вышел в свет с 14-летним сыном

Актер Колин Фаррелл вывел в свет 14-летнего сына от певицы Алиции Бахледа. Звезда не так часто показывает наследника публике. Об этом сообщает Daily Mail.

В Нью-Йорке состоялась премьера сериала «Пингвин», которую посетили многие знаменитости. Среди них Колин Фаррелл. На красной дорожке он появился вместе с сыном Генри. Подросток взял пример с отца и надел на мероприятие классический костюм. Однако, в отличие от актера, он предпочел не завязывать галстук.

В Сети поклонники отметили, как вырос Генри. Сейчас он уже ростом с Фаррелла и не исключено, что станет еще выше.

На премьере Колин признался, что больше любит сниматься в фильмах, так как работа над сериалами его изматывает. Во время съемок нового проекта у него даже случались вспышки гнева из-за сильной усталости.

«Не поймите меня неправильно – мне понравилось, но это немного повлияло на меня. К концу фильма я скулил и ныл всем, кто соглашался меня слушать, что я чертовски хотел, чтобы это было закончено», - заявил актер.

Фаррелл подчеркнул, что, если его позовут сниматься во втором сезоне, он еще подумает над тем, соглашаться или нет.

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