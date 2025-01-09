Актриса Кортни Форд разводится с Брэндоном Раутом после 17-ти лет брака

Актриса Кортни Форд подала на развод с мужем Брэндоном Раутом после 17-ти лет совместной жизни. Причиной названы «непримиримые разногласия». Об этом сообщает TMZ.

В распоряжении СМИ оказались документы, с которыми звезда «Декстера» обратилась в суд. Кортни пытается добиться полной опеки над 12-летним сыном Лео. Также она требует алименты от супруга и отказывается выплачивать их ему. А вот данных о разделении имущества пары пока нет.

К слову, сами актеры не спешат делиться подробностями расставания. Напомним, что они поженились в 2017 году, а до этого еще три года встречались. В Голливуде они считались одной из самых крепких пар, поэтому и разрыв стал неожиданностью для многих поклонников.

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