Актриса Кэмерон Диас появилась на красной дорожке впервые за 5 лет. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Голливуде состоялась премьера фильма «Снова в деле», в котором Диас сыграла главную роль. Впервые за 5 лет актриса появилась на светском мероприятии и представила кинокартину. Для выхода в свет она выбрала образ в стиле total black. Диас надела черную блузку, брюки в тон и длинное пальто в пол. Также артистка собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на губы.

В проекте ее партнером стал Джейми Фокс, с которым она снималась в фильме «Энни» много лет назад.

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