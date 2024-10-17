«Нужно было взять паузу»: Кэмерон Диас впервые объяснила, почему на 10 лет пропала из кино

Актриса Кэмерон Диас решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва. Когда она перестала сниматься, то ничего не объяснила. И только сейчас она озвучила причину. Оказалось, что звезда хотела сосредоточиться на личной жизни.

Кэмерон призналась, что ей было необходимо «сосредоточиться на себе». Она чувствовала, что это было важнее, чем карьера. Поэтому она взяла перерыв, который закончится в следующем году.

«Я почувствовала, что мне нужно было взять паузу. Мне казалось, что я поступила правильно, чтобы вернуть свою собственную жизнь, и меня просто больше ничего не волновало. Ничье мнение, ничей успех, ничье предложение, никто и ничто не могло изменить моего решения позаботиться о себе и построить ту жизнь, которую я действительно хотела бы иметь», - пояснила актриса Fortune.

Возвращение Кэмерон Диас состоится в январе 2025 года. Она появится в комедийном боевике «Снова в деле». Там она сыграла секретного агента Эмили. Ее партнером на площадке стал Джейми Фокс.

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