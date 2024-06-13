Актриса из сериала «Постучись в мою дверь» рассказала о любви к русской кухне

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь», актриса Мелиса Денгель призналась в любви к русской кухне. Об этом пишет газета «Известия».

Артистка назвала русскую кухню одной из своих любимых. Знаменитость также рассказала о своих русских корнях. По словам Денгель, ее мать жила в Севастополе.

«Я люблю борщ, «шубу», люблю новогодний оливье. Конечно, есть еще много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю», — поделилась актриса.

Звезда добавила, что в детстве у нее была возможность посещать Россию, она бывала в Крыму и Севастополе. Она хотела бы еще раз приехать туда, если представится подобная возможность.

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