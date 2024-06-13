Бен Аффлек начал регулярно пить на фоне проблем в браке с Дженнифер Лопес

Американский актер Бен Аффлек пристрастился к спиртному на фоне проблем в браке с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Daily Mail.

Друзья звезды фильма «Исчезнувшая» признались, что переживают за него. По словам одного из информаторов, артист, который ранее боролся с алкоголизмом, снова начал употреблять спиртные напитки. Источник также назвал Аффлека «очень проблемным человеком».

В то же время другой инсайдер рассказал, что Бен Аффлек пока не вернулся к горячительным напиткам. При этом существует большая вероятность, что актер вновь начнет пить.

Напомним, в мае в Сети распространились слухи о серьезных проблемах в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Разговоры о возможном разводе звезд возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что артист переехал из их общего особняка в арендованный дом. В то же время супруги продолжают периодически выходить в свет вместе.

Ранее сообщалось, что Лопес и Аффлек тайно провели вместе 4 часа после слухов о разводе.