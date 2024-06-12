Кевин Спейси рассказал о вынужденной продаже дома из-за долгов и расплакался

Голливудский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Кевин Спейси расплакался из-за необходимости продать свой дом в Балтиморе, чтобы погасить долги. Он признался, что находится на грани банкротства после выплаты судебных издержек по скандальному делу о сексуальных домогательствах.

В ходе Yotube-шоу «Без цензуры» 64-летний Спейси заявил, что выставил дом на аукцион, так как просто не в состоянии оплачивать коммунальные счета.

«Я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там «Карточный домик», - разоткровенничался актер.

Напомним, Кевин Спейси исполнил в сериале «Карточный домик» роль Френка Андервуда. Съемки первого сезона начались в январе 2012 года, а в 2013 году в основном проходили в Балтиморе, штат Мэриленд.

В 2017 году против актера возбудили уголовное дело о сексуальных домогательствах по четырем эпизодам. Однако в 2023 году его оправдали.

В октябре 2023 года Кевин Спейси приехал на кинофестиваль в Ташкент и попал в больницу с подозрением на инфаркт. Врачи не подтвердили диагноз, но обнаружили у актера дисциркуляторную энцефалопатию и остеохондроз.