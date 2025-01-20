Актриса из «Игры престолов» Эмилия Кларк рассталась с диджеем Себастьяном Фоксом. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Актриса и музыкант перестали скрывать роман 4 месяца назад, появившись вместе на вечеринке в Лондоне. Однако уже в начале 2025 года стало известно об их расставании: знаменитости поняли, что не подходят друг другу.

«Эмилия и Себ больше не вместе. Они хорошо проводили время, но между ними что-то было не так. Они действительно старались, но в конце концов поняли, что не подходят друг другу», — заявил инсайдер.

Отмечается, что Кларк и Фокс расстались без скандалов, сохранив дружеские отношения.

Сама артистка не комментировала разрыв. Эмилия старается скрывать личную жизнь от внимания публики.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи. Подробности читайте в этой новости.

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