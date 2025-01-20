Брак под угрозой: Брэд Питт отложил свадьбу с Инес де Рамон из-за Анджелины Джоли

Брэд Питт счастлив в отношениях с дизайнером ювелирных отношений Инес де Рамон. Пара собирается пожениться, но препятствием для свадьбы стал брачный договор, который не устраивает избранницу звезды.

После восьмилетних судебных тяжб с экс-супругой Анджелиной Джоли актер хочет защитить свое имущество, стоимость которого составляет 400 млн долларов. Из-за этого 61-летний Питт настаивает на составлении брачного контракта с де Рамон перед вступлением в брак.

«Свадьба отложена. Главная причина в том, что Инес отказывается подписывать брачный договор. Она не хочет полностью отрекаться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих», — рассказал инсайдер In Touch Weekly.

Брэд не хочет снова связываться с длительными юридическими тяжбами. Поэтому ему, на данный момент, проще всего обойти это стороной и отложить вопрос о браке, говорит источник издания.

В свою очередь, Инес не хочет полностью жертвовать своими правами. Она не планирует выходить замуж, не убедившись, что будет защищена. 32-летняя избранница артиста понимает, как его измотали трудности с Джоли, но де Рамон не хочет за это расплачиваться.

Напомним, ранее стало известно, что актер Брэд Питт испытал облегчение после развода с актрисой Анджелиной Джоли.