Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», получила звание кавалера ордена Британской империи. Данную награду ей присвоили за помощь пациентам, пережившим повреждения головного мозга.

Как сообщает газета Daily Mail, 37-летняя актриса и ее мать Дженнифер основали благотворительную организацию SameYou, цель которой — помощь людям, восстанавливающимся после повреждений головного мозга. Их благотворительную работу оценили на высоком уровне — Эмилия и Дженнифер удостоены звания кавалера ордена Британской империи.

Актриса основала данную организацию, пережив дважды внутримозговое кровоизлияние. Однажды она даже чуть не впала в кому. Этот опыт подтолкнул актрису на создание организации для помощи в реабилитации людям после повреждений мозга и инсультов.

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