Актриса Ева Лонгория со слезами рассказала про эвакуацию из-за пожаров в США. Ева поделилась переживаниями в соцсети.

Лонгория покинула свой дом в Калифорнии, который находится недалеко от возгорания. Получив «сигналы тревоги», актриса и ее друзья, проживающие в других районах, эвакуировались, но остались без крыши над головой. Артистка не смогла сдержать слез, говоря про оставленные памятные вещи в доме.

«Это была безумная неделя. Разрушительная для стольких людей. Так много друзей, которые потеряли свое имущество. Это воспоминания, вещи, ради которых люди так упорно трудились», — высказалась знаменитость.

По словам Евы, в ближайшее время она вернется на место ЧС в качестве волонтера, чтобы помочь пострадавшим. Также актриса сделала пожертвование в размере 1 млн долларов на устранение последствий пожара.

«Мое сердце разрывается из-за разрушительных пожаров, которые затронули так много жизней», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо с девушкой и отцом сбежали от лесных пожаров на частном самолете. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпера P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.