«Это не был несчастный случай»: в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе нашли виновного

Рэпера P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе, в которых не только пострадали дома знаменитостей, но и погибли люди. С заявлением выступила бывший американский чиновник Кэтрин Остин Фиттс.

По мнению Кэтрин, катастрофа в Калифорнии — это не случайность. Она уверена, за этим стоит артист, которого подозревают в организации запрещенных вечеринок. Предположительно, на этих мероприятиях люди подвергались насилию. Экс-чиновница напомнила, как P.Diddy устранял конкурентов и подчеркнула — среди владельцев сгоревших особняков могли быть неугодные рэперу.

«Трудно представить, что первоначальные пожары не были вызваны с неба или с суборбитальной платформы. Но взрывы тоже вызывают пожары, и потом — упс, мы не знаем, как это произошло. Затем вы смотрите на это и видите, что это с чем-то связано, это связано с торговлей людьми, и затем вы понимаете, что это был не просто взрыв или пожар. Это не был несчастный случай», - поделилась мнением американка в выпуске подкаста Financial Rebellion.

К слову, эксперты The Washington Post теорий заговоров в пожарах не видят. По данным издания, огонь мог вспыхнуть из-за новогодних фейерверков.

Ранее Люся Чеботина заявила, что предсказала пожары в Лос-Анджелесе.