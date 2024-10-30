Актриса Ева Лонгория презентовала книгу в наряде за 260 тысяч рублей

Актриса Ева Лонгория вышла в свет в платье-рубашке за 260 тысяч рублей. Стилист выбрала для 49-летней знаменитости наряд от Maticevski. Кадры папарацци публикует зарубежный портал Women's Wear Daily.

Собирала звезду для мероприятия в Нью-Йорке стилист Мейв Рейли. Она выбрала для Евы белое платье-рубашку с объемными рукавами и длиной миди. Благодаря наряду с запахом удалось подчеркнуть стройную фигуру артистки. По сообщению источника, платье стоит 2490 евро (около 260 тысяч рублей).

Актриса дополнила образ белыми туфлями на каблуках от Casadei за 675 евро (около 71 тысячи рублей). Звезде сделали элегантную укладку и модный макияж, который подчеркнул ее карие глаза.

Напомним, что Лонгория активно занимается не только актерской деятельностью, но и рекламирует собственную кулинарную книгу. Она выпустила сборник рецептов «Моя мексиканская кухня» и заявляет, что собрала блюда, богатые традициями, вкусом и специями.

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