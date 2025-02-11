Актриса Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет с младшим сыном. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

Актриса редко появляется на публике с детьми, но на этот раз сделала исключение. Она привела 5-летнего сына на матч команды «Филадельфия Иглз». Для выхода в свет Энн выбрала белый топ без рукавов и зеленый свитер.

Камеры запечатлели, как мать и сын бурно реагируют на спортивное состязание, поддерживая команду.

Напомним, в 2012 году актриса вышла замуж Адама Шульмана, от которого родила двоих сыновей.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй выложила фото в кружевном комбинезоне в честь 42-летия. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что поклонницы турецкого актера Бурака Озчивита устроили давку на концерте в Кремле.