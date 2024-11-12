Энн Хэтэуэй снялась в прозрачном наряде в честь 42-летия

На опубликованных черно-белых кадрах звезда фильма «Дьявол носит Prada» предстала, лежа на кожаном кресле, и демонстрировала на камеру подтянутую фигуру. На артистке можно заметить прозрачный кружевной комбинезон, сквозь ткань которого просвечивает комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

В то же время визажисты оформили Хэтэуэй небольшие графичные стрелки и нанесли на губы помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили актрисе волосы и уложили их в аккуратную прическу.

Напомним, Энн Хэтэуэй в 2012 году вышла замуж за актера Адама Шульмана, а в 2016 году у пары родился сын Джонатан. В декабре 2019-го в семье вновь произошло пополнение — Хэтэуэй подарила мужу еще одного наследника, его назвали Джеком.

Ранее стало известно, что Энн Хэтэуэй вернется в «Дневники принцессы» спустя 20 лет.