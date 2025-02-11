Разнимала охрана: обезумевшие поклонницы Бурака Озчивита устроили давку на его концерте в Кремле

Российские поклонницы турецкого актера Бурака Озчивита устроили давку на его концерте в Кремле. Женщины очень хотели обратить на себя внимание звезды «Великолепного века» и сфотографироваться с ним. Подробности сообщает Woman.ru.

В Кремлевском дворце собрались любители турецких фильмов, а особенно музыки. 10 февраля было выступление, на котором присутствовал кумир миллионов женщин Бурак Озчивит.

«Добро пожаловать! Я очень рад, что вы здесь. Вы меня очень обрадовали. Я уже 3 года занимаюсь деятельностью в Москве, участвовал во многих проектах здесь. Но я никогда еще не выходил на такую большую сцену здесь, и это правда невероятно», – признался мужчина.

Мужчина сам был приятно удивлен такому ажиотажу и даже сказал, что будет приезжать в Россию чаще. Впервые он побывал тут еще 20 лет назад, когда работал в модельном бизнесе. Тогда он был еще мало кому известен.

Во время мероприятия актер повторил культовые фразы из советских фильмов. Он с первого раз смог четко произнести: «Моргала выколю».

После концерта звезда решил пообщаться с фанатами ближе и подошел к сцене, чтобы сделать несколько снимков. Тогда толпа устроила давку, чтобы воспользоваться возможностью сделать селфи с кумиром. В ситуацию даже пришлось вмешаться охране, которая разнимала женщин.

Ранее мы писали о том, что Бурак Озчивит устроил фотосессию в шапке-ушанке в России.