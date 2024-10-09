Актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой за свое поведение на интервью. Кьерсти Флаа рассказала о разговоре с Энн в соцсети.

В личном блоге журналистка опубликовала кадры интервью актрисы, сделанного 12 лет назад к премьере «Отверженных». Во время разговора Энн была не в настроении, раздраженно отвечая на вопросы. После публикации видео артистка написала журналистке и принесла извинения. По словам знаменитости, на момент записи интервью у нее был сложный период в жизни. Сотрудница СМИ поблагодарила ее за искренность и отметила, что уважает людей, способных признать ошибки.

«Я совсем не ожидала, что она обратится ко мне. Я думала, что она никогда даже не увидит это видео, но она это сделала», — высказалась журналистка.

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