«Я так расстроен»: Джастин Тимберлейк неожиданно отменил концерт

Американский певец Джастин Тимберлейк отменил концерт в Нью-Джерси, который планировался в рамках The Forget Tomorrow World Tour. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Причиной отмены выступления стала травма музыканта.

«Мне очень жаль откладывать сегодняшнее шоу. У меня травма, из-за которой я не смогу выступить. Я так расстроен, что не увижу вас всех, но я работаю над тем, чтобы перенести выступление как можно скорее. Я обещаю загладить свою вину и дать вам шоу, которое вы заслуживаете», — поделился исполнитель.

Тимберлейк также поблагодарил фанатов за понимание и поддержку.

Летом 2024 года Джастин Тимберлейк оказался в центре громкого скандала. Артист отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Он не стал вызывать такси, а вместо этого захотел отправиться домой на своей машине. Когда полиция остановила певца, он отказался сдать тест на наличие спиртного в крови. Звезду арестовали и отвезли в участок.

Ранее мы писали, что Джастин Тимберлейк сумел избежать тюрьмы за пьяную езду.