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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 октября 2024, 14:47
1 мин.

«Я так расстроен»: Джастин Тимберлейк неожиданно отменил концерт

Певец Джастин Тимберлейк отменил концерт из-за травмы.
«Я так расстроен»: Джастин Тимберлейк неожиданно отменил концерт

© Ted Shaffrey/Associated Press/East News

Американский певец Джастин Тимберлейк отменил концерт в Нью-Джерси, который планировался в рамках The Forget Tomorrow World Tour. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Причиной отмены выступления стала травма музыканта.

«Мне очень жаль откладывать сегодняшнее шоу. У меня травма, из-за которой я не смогу выступить. Я так расстроен, что не увижу вас всех, но я работаю над тем, чтобы перенести выступление как можно скорее. Я обещаю загладить свою вину и дать вам шоу, которое вы заслуживаете», — поделился исполнитель.

Тимберлейк также поблагодарил фанатов за понимание и поддержку.

Летом 2024 года Джастин Тимберлейк оказался в центре громкого скандала. Артист отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Он не стал вызывать такси, а вместо этого захотел отправиться домой на своей машине. Когда полиция остановила певца, он отказался сдать тест на наличие спиртного в крови. Звезду арестовали и отвезли в участок.

Ранее мы писали, что Джастин Тимберлейк сумел избежать тюрьмы за пьяную езду.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Джастин Тимберлейк
певец
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