«Чудеса случаются, сказка продолжается»: актриса Энн Хэтэуэй заявила о возвращении в «Дневники принцессы»

41-летняя актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что снова вернется к роли принцессы Дженовии в серии фильмов «Дневники принцессы» спустя 20 лет. Знаменитость подтвердила, что примет участие в проекте, и поделилась соответствующими кадрами в личном блоге.

Недавно телеканал Disney проанонсировал выход продолжения фильма «Дневники принцессы». Однако о том, кто исполнит главную роль (Амелия Миньонет Термополис Ренальди) в картине на этот раз, не сообщалось. Теперь Энн Хэтэуэй заявила, что она вернется к своей роли в третьей части ленты.

Актриса опубликовала в соцсети видео с фрагментами из предыдущих двух частей фильма, тем самым подтвердив, что она примет участие в съемках продолжения картины.

«Чудеса случаются. Сказка продолжается», — написала Энн Хэтэуэй.

Известно, что режиссером третьей части фильма «Дневники принцессы» станет Адель Лим. Она выступила сценаристом анимационной ленты «Райя и последний дракон». Продюсером продолжения картины стала Дебра Мартин Чейз, которая также работала над вторым фильмом.

Напомним, в центре сюжета «Дневников принцессы» — история 15-летней Мии из Сан-Франциско, которая внезапно узнала, что ее отец был принцем некой европейской страны Дженовии. Девочка становится единственной наследницей трона. Героине предстояло сделать выбор: остаться в Калифорнии или стать настоящей принцессой. Премьера первой части фильма состоялась в 2002 году, а второй — через два года.

Ранее сообщалось о том, что кинокомпания Disney начала разработку продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada», в котором снялась Энн Хэтэуэй.