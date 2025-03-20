Актриса Джованна Антонелли показала фото с празднования своего дня рождения

На вечеринке в свою честь Антонелли появилась в светлом костюме: белый топ, обнаживший плоский живот артистки, пиджак и юбка с игривым разрезом. На фото заметно, как Джованна отлично проводит время в компании коллег.

При этом бывший возлюбленный и коллега по «Клону» Мурило Бенисио на торжестве отсутствовал. Знаменитости долгое время не ладили после разрыва, однако через некоторое время им все же удалось наладить отношения.

Вдобавок актриса разместила видео, на котором она с закрытыми глазами задула свечи с торта со свечками «29». Когда Джованна открыла глаза, на десерте было уже «49».

«Поскольку время летит так быстро… Смысл в том, чтобы всегда праздновать!» — подписала публикацию Антонелли.

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