Актриса Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

Напомним, что звезды развелись в 2000 году. Несмотря на это Деми Мур дружит с новой семьей экс-мужа и поддерживает его во время тяжелой болезни. Он страдает от неизлечимой лобно-височной деменции.

В январе этого года Уиллиса видели на публике – он приехал лично поблагодарить пожарных, которые тушили огонь недалеко от его дома в Калифорнии.

Дочь актера Румер рассказывала, что все родные сплотились вокруг мужчины. А другая дочь Скаут говорила, что они отпразднуют юбилей в кругу семьи. Фанаты были рады услышать это, ведь ранее в СМИ не раз говорили, что с такой болезнью Уиллис может просто не дожить до 70-летия.

Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрыл реальную реакцию Деми Мур на поражение на «Оскаре».