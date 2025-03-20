Актриса Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями
© Rolf Mueller / FaceToFace / Reporter / East News
Актриса Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и поздравила экс-мужа с 70-летием. На кадрах она обнимала его, а дочери были рядом.
19 марта Брюс Уиллис отмечал юбилей в кругу семьи. Он поддерживает связь с бывшей женой, поэтому Деми Мур не смогла пропустить такое событие. На одном из снимков звезда «Крепкого орешка» сидел на диване в окружении экс-супруги и их дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 31-летней Таллулы. На другом фото Деми Мур и Брюс Уиллис обнимались.
Напомним, что звезды развелись в 2000 году. Несмотря на это Деми Мур дружит с новой семьей экс-мужа и поддерживает его во время тяжелой болезни. Он страдает от неизлечимой лобно-височной деменции.
В январе этого года Уиллиса видели на публике – он приехал лично поблагодарить пожарных, которые тушили огонь недалеко от его дома в Калифорнии.
Дочь актера Румер рассказывала, что все родные сплотились вокруг мужчины. А другая дочь Скаут говорила, что они отпразднуют юбилей в кругу семьи. Фанаты были рады услышать это, ведь ранее в СМИ не раз говорили, что с такой болезнью Уиллис может просто не дожить до 70-летия.
Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрыл реальную реакцию Деми Мур на поражение на «Оскаре».