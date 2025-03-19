38-летнего актера Роберта Паттинсона заметили с женой и дочкой в Лос-Анджелесе. Кадры супругов были опубликованы в Сети.

38-летнего актера заметили с 33-летней женой на улице Лос-Анджелеса. Пара вместе с коляской направлялась на завтрак. Для выхода в свет Роберт выбрал расслабленный образ, отдав предпочтение белой толстовке, бежевым брюкам, кедам, кепке и очкам. А его жена надела черную кожаную куртку, коричневую кофту и джинсы.

Роберт и Сьюки Уотерхаус вместе с 2018 года. В июне 2024-го влюбленные сыграли тайную свадьбу. А в марте прошлого года у пары родилась дочь.

Ранее актер Роберт Паттинсон допустил участие в съемках семейных кинолент. Подробности читайте в этой новости.

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