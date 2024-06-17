Актриса Анджелина Джоли рассекретила новую татуировку в неожиданном месте

Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала новую татуировку на видном месте и показала ее во время посещения церемонии премии «Тони». 43-летняя знаменитость появилась с рисунком парящей птицы на груди, надев платье с глубоким декольте. Снимки публикует Daily Mail.

В последние годы звезда старается выбирать более скромные наряды, скрывая фигуру. Но недавно сделала исключение и появилась в роскошном платье, показав татуировку на груди. Фотографы и присутствующие на мероприятии люди восхитились красотой актрисы. При этом Джоли не стала рассказывать, какое значение несет рисунок парящей птицы. Возможно, она могла сделать его просто ради красоты.

Напомним, что несколько месяцев назад общественность обсуждала еще одно новое тату на теле актрисы. Тогда Анджелина посвятила рисунок премьере спектакля «Аутсайдеры». Члены команды звезды поддержали ее и сделали такие же рисунки.

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