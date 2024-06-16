Раскрыта правда об отношениях принца Уильяма и больной раком Кейт Миддлтон

Больная раком Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике. Она посетила парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения Карла III, вместе с детьми и мужем, принцем Уильямом, который в этот момент гордился супругой.

Об этом изданию Daily Mail рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс. По ее мнению, наследник королевского престола впервые за долгое время был на публике в сопровождении любимой жены, поэтому в его глазах отчетливо читалось возможное облегчение и даже чувство гордости.

«В прищуренных глазах принца читалась его внутренняя гордость и возможное облегчение от того, что его прекрасная жена снова стояла рядом с ним», — заявила Джеймс.

Она отметила, что принцесса Уэльская также чувствовала себя уверенно. Она заметно расслабилась и широко улыбалась, глядя на мужа. В этот момент, по мнению эксперта, можно было понять, что Кейт относится к Уильяму с большой любовью.

Напомним, Кейт Миддлтон в последний раз появлялась на публике почти полгода назад. 22 марта она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак кишечника после операции по удалению матки в январе этого года.

Ранее также сообщалось, что принцесса Кейт Миддлтон, ведущая борьбу с раком кишечника, столкнулась с осложнениями во время курса химиотерапии. Принцессе пришлось очень непросто, но она смогла мобилизовать все свои силы.