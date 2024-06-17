«Наш герой»: Дженнифер Лопес публично обратилась к Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе

Уже больше месяца в СМИ активно обсуждают возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Однако, несмотря на слухи о разрыве пары, артистка публично обратилась к супругу. В личном блоге знаменитость поздравила его с Днем отца, который праздновался накануне.

Дженнифер Лопес поделилась в соцсети фото Бена Аффлека, сделанным на съемках фильма «Перл Харбор» 2001 года. Певица трогательно поздравила мужа с праздником.

«Наш герой. С Днем отца», — написала Дженнифер Лопес, сопроводив сообщение белым сердечком.

Также артистка опубликовала архивный снимок своего отца, программиста Дэвида Лопеса, и поздравила его.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в 2022 году. У супругов нет общих детей, но есть дети от предыдущих браков. У певицы есть 16-летние двойняшки, сын Макс и дочь Эмми, от брака с певцом и актером Марком Энтони. Бен Аффлек является многодетным отцом — у него трое детей от брака с актрисой Дженнифер Гарнер: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между артистами. Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня журналисты сообщили, что супруги наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов. Несмотря на все это, знаменитости продолжают время от времени появляться вместе на публике.

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек пристрастился к спиртному на фоне проблем в браке с Дженнифер Лопес.