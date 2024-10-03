Актеры из России отказались посещать вечеринку P. Diddy

Максим Лагашкин и Александр Робак отказались посещать вечеринку P. Diddy из-за графика. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В начале нулевых актеры снимались в фильме «Ненасытные» в Сен-Тропе. Проплывая на яхте, они заметили утопающую лодку с рэпером. Максим и Александр спасли артиста и пустили к себе на судно. В знак благодарности рэпер пригласил их на вечеринку. Актеры вынуждены были отказаться из-за плотного графика.

В беседе с журналистами Максим отметил: несмотря на скандал вокруг рэпера, он не жалеет о его спасении.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл, принц Гарри и принц Эндрю были гостями P. Diddy. Подробности читайте в этой новости.

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