«От меня мало что осталось»: Элтон Джон подробно рассказал о перенесенных операциях

Британский певец Элтон Джон признался, что за последние годы перенес несколько операций и чувствует себя не лучшим образом. 77-летний музыкант посетил Нью-Йоркский кинофестиваль и исполнил несколько своих композиций под фортепиано.

В последнее время Элтон Джон редко появляется на публике, так как проходит курс лечения по восстановлению здоровья.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет ни правого бедра, ни левого колена, ни правого колена», - приводит Daily Mail слова Элтона.

Он подчеркнул, что в настоящее время не подверглось хирургическому вмешательству только левое бедро. При этом артист отметил, что все еще жив и даже может поблагодарить поклонников за поддержку.

«Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. Как вы знаете, я решил прекратить гастролировать, потому что мне 77 лет, я сделал все, что мог. Я преуспел», - разоткровенничался Элтон, добавив, что пришло время освободить место.

Ранее Элтон Джон заявил, что столкнулся с последствиями тяжелой инфекции, в результате которой частично потерял зрение. По словам артиста, он практически ничего не видит одним глазом.