Раскрыты имена трех членов королевской семьи, которые замешаны в скандале вокруг P. Diddy

Три члена королевской семьи оказались замешаны в скандале вокруг продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), которого обвиняют в насилии и секс-торговле людьми. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, у музыканта могут храниться тайные записи, связанные с обвинениями Комбса в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Уточняется, что там фигурируют имена трех членов британской королевской семьи: Меган Маркл, принца Гарри и принца Эндрю.

Соответствующую информацию предоставила певица Джагуар Райт. Исполнительница рассказала, что якобы все трое в разное время посещали вечеринки P. Diddy. При этом девушка не стала уточнять, когда именно.

«Я думаю, что людей шокируют политики и члены королевской семьи, которые были на этой записи. И я все еще пытаюсь понять, когда Гарри и Меган будут честны по поводу этого инцидента. Не думаю, что кто-то действительно хочет говорить о том факте, что королевская семья много раз бывала на вечеринках Diddy. Особенно этот чудаковатый дядя (принц Эндрю. — Прим. «Страсти»)», — высказалась Райт.

Напомним, P. Diddy был арестован вечером 16 сентября в отеле в Нью-Йорке. В освобождении под залог в размере 50 млн долларов продюсеру было отказано. Знаменитости грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее мы писали, что P. Diddy впервые после ареста смог поговорить с детьми.