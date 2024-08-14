Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии. Журнал GQ поделился новыми снимками.

Осенью 2024 года состоится премьера фильма «Одинокие волки» с Питтом и Клуни. В преддверии премьеры актеры дали интервью зарубежному изданию. Фотографы устроили им съемку в винтажном стиле и запечатлели на российском мотоцикле «Урал». Судя по кадрам, Питт и Клуни совершили поездку на лимитированной версии мотоцикла 2014 года, получившей название «Мир».

В новом интервью Клуни резко ответил на критику Квентина Тарантино. Режиссер считает, что за последние 20 лет в карьере актера не было ни одного удачного проекта. Джордж заявил, что его раздражает режиссер. Питт посмеялся над высказыванием коллеги. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что любимая дочка Брэда Питта Шайло собирается окончательно разорвать с ним отношения. Девушка отказалась от фамилии отца и его денег.