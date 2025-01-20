Актера Тимоти Шаламе заметили в нетрезвом состоянии после премьеры в Риме. Кадры с Шаламе были опубликованы в Сети.

В Риме состоялась премьера биографического фильма «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилане, в котором актер сыграл главную роль. Тимоти решил отметить выход кинокартины и, вероятно, перебрал с алкоголем. Его заметили на улице Рима в нетрезвом состоянии со стаканом в руке. Актер громко пел, танцевал, не стесняясь прохожих. В какой-то момент он устал и, шатаясь, сел на ступени лестницы.

Шаламе засняли в черной толстовке, поверх которой были надеты зеленый шарф и курка, бордовых штанах и кроссовках.

На данный момент ни актер, ни его представители не комментировали инцидент.

Ранее 29-летний актер Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде. Подробности читайте в этой новости.

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